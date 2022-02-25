https://arabic.sputniknews.com/20220225/سيئول-تعلن-عن-محاولة-ثانية-لإطلاق-صاروخ-محلي-الصنع-بالكامل-في-يونيو-المقبل-1059139340.html
سيئول تعلن عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل
سيئول تعلن عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن عزمها القيام بمحاولتها الثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو/ حزيران المقبل. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:22+0000
2022-02-25T10:22+0000
2022-02-25T10:22+0000
سيئول
كوريا الجنوبية
الأقمار الصناعية
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وحسب بيان لوزارة العلوم الكورية الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، أكدت أنها تخطط للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل، وذلك بعد قرابة 8 أشهر من المحاولة الأولى التي فشلت بسبب خلل فني.وأوضح البيان أن إطلاق الصاروخ سياتي عقب شهر من الموعد الذي تم تحديده من قبل، معللة ذلك بـ "إصلاح مواطن الخلل الفنية التي كانت سببا في عدم نجاح المرحلة السابقة، في وضع قمر صناعي وهمي في المدار".ولفتت الوزارة إلى إنها "حددت فترة الإطلاق الأولية من 16 إلى 23 يونيو في حالة عدم التمكن من إتمام الإطلاق في 15 يونيو كما هو مخطط، لكن الموعد النهائي قد يتغير اعتمادًا على عوامل مختلفة، مثل الأحوال الجوية".يشار إلى أن سيئول كانت قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي أول صاروخ فضائي محلي الصنع، أطلقت عليه اسم KSLV-II، وقد طار بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، بسبب احتراق محرك المرحلة الثالثة بصورة أسرع مما توقعها صانعوه؟.جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية استثمرت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي في بناء صاروخ نوري ثلاثي المراحل منذ عام 2010.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/كوريا-الجنوبية-تطلق-أول-صاروخ-فضائي-خاص-بها-فيديو-1050494651.html
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سبوتنيك عربي
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سيئول, كوريا الجنوبية, الأقمار الصناعية
سيئول تعلن عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن عزمها القيام بمحاولتها الثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو/ حزيران المقبل.
وحسب بيان لوزارة العلوم الكورية الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب
، أكدت أنها تخطط للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل، وذلك بعد قرابة 8 أشهر من المحاولة الأولى التي فشلت بسبب خلل فني.
21 أكتوبر 2021, 09:15 GMT
وأوضح البيان أن إطلاق الصاروخ سياتي عقب شهر من الموعد الذي تم تحديده من قبل، معللة ذلك بـ "إصلاح مواطن الخلل الفنية التي كانت سببا في عدم نجاح المرحلة السابقة، في وضع قمر صناعي
وهمي في المدار".
وعن أسباب التأخير قالت الوزارة: "الأمر يتطلب قرابة شهر إضافي لإجراء كل هذه التحسينات الفنية، وتجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة من نموذج الرحلة، وتركيب القمر الصناعي".
ولفتت الوزارة إلى إنها "حددت فترة الإطلاق الأولية من 16 إلى 23 يونيو في حالة عدم التمكن من إتمام الإطلاق في 15 يونيو كما هو مخطط، لكن الموعد النهائي قد يتغير اعتمادًا على عوامل مختلفة
، مثل الأحوال الجوية".
يشار إلى أن سيئول كانت قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي أول صاروخ فضائي محلي الصنع، أطلقت عليه اسم KSLV-II، وقد طار بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، بسبب احتراق محرك المرحلة الثالثة بصورة أسرع مما توقعها صانعوه؟.
وأظهر تقرير أصدرته لجنة حكومية من الباحثين وخبراء الفضاء أن "خزان الهيليوم في صاروخ المرحلة الثالثة سقط من جهاز التثبيت المجهز بداخل خزان المؤكسد ما أدى إلى إتلاف الخزان وتسبب في تسرب الهيليوم والمؤكسد وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إيقاف تشغيل المحرك قبل الوقت المفترض".
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية استثمرت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي في بناء صاروخ نوري ثلاثي المراحل منذ عام 2010.