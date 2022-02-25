https://arabic.sputniknews.com/20220225/سيئول-تعلن-عن-محاولة-ثانية-لإطلاق-صاروخ-محلي-الصنع-بالكامل-في-يونيو-المقبل-1059139340.html

سيئول تعلن عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل

سيئول تعلن عن محاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن عزمها القيام بمحاولتها الثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو/ حزيران المقبل. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T10:22+0000

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سيئول

كوريا الجنوبية

الأقمار الصناعية

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وحسب بيان لوزارة العلوم الكورية الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، أكدت أنها تخطط للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ محلي الصنع بالكامل في يونيو المقبل، وذلك بعد قرابة 8 أشهر من المحاولة الأولى التي فشلت بسبب خلل فني.وأوضح البيان أن إطلاق الصاروخ سياتي عقب شهر من الموعد الذي تم تحديده من قبل، معللة ذلك بـ "إصلاح مواطن الخلل الفنية التي كانت سببا في عدم نجاح المرحلة السابقة، في وضع قمر صناعي وهمي في المدار".ولفتت الوزارة إلى إنها "حددت فترة الإطلاق الأولية من 16 إلى 23 يونيو في حالة عدم التمكن من إتمام الإطلاق في 15 يونيو كما هو مخطط، لكن الموعد النهائي قد يتغير اعتمادًا على عوامل مختلفة، مثل الأحوال الجوية".يشار إلى أن سيئول كانت قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي أول صاروخ فضائي محلي الصنع، أطلقت عليه اسم KSLV-II، وقد طار بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، بسبب احتراق محرك المرحلة الثالثة بصورة أسرع مما توقعها صانعوه؟.جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية استثمرت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي في بناء صاروخ نوري ثلاثي المراحل منذ عام 2010.

https://arabic.sputniknews.com/20211021/كوريا-الجنوبية-تطلق-أول-صاروخ-فضائي-خاص-بها-فيديو-1050494651.html

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سيئول, كوريا الجنوبية, الأقمار الصناعية