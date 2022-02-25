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محكمة أمريكية تدين 3 شرطيين بالتقصير في مساعدة جورج فلويد وقت احتضاره
محكمة أمريكية تدين 3 شرطيين بالتقصير في مساعدة جورج فلويد وقت احتضاره
أدانت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الخميس، ثلاثة شرطيين حضروا أثناء توقيف ومقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عام 2020، بتهمة التقصير في مساعدته بينما كان... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:29+0000
2022-02-25T12:29+0000
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وقالت "فرانس برس" إن تو ثاو (36 عاما) وألكسندر كوينغ (28 عاما) وتوماس لين (38 عاما) يحاكمون في مدينة سانت بول في شمال الولايات المتحدة، وأصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد مداولات استمرت يومين في المحاكمة التي استمرت شهرا.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ابنة أخت جورج فلويد، قد أصيبت بالرصاص الذى اخترق نوافذ منزلها، فى ولاية تكساس.وأصيب الطفلة أريانا ديلان (4 أعوام)، في يناير/كانون الثاني الماضي، برصاص اخترق نوافذ منزلها، بينما كانت مستلقية على سريرها في ولاية تكساس الأمريكية، في هجوم قالت عائلتها إنه كان متعمدا.وبحسب شبكة "إي بي سي 13"، تبين أن الطفلة أريانا هي ابنة أخت جورج فلويد، الرجل الذي قتلته الشرطة الأمريكية في عام 2020، وفجرت قضيته غضبا عارما في الولايات المتحدة.وكانت الطفلة تشارك مع أفراد عائلتها في مسيرات "حياة السود مهمة"، التي أعقبت مقتل خالها جورج فلويد.وكان قد صُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.
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أخبار العالم الآن

محكمة أمريكية تدين 3 شرطيين بالتقصير في مساعدة جورج فلويد وقت احتضاره

12:29 GMT 25.02.2022
© REUTERS / Eduardo Munozإدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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أدانت محكمة فيدرالية أمريكية، أمس الخميس، ثلاثة شرطيين حضروا أثناء توقيف ومقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عام 2020، بتهمة التقصير في مساعدته بينما كان يحتضر أمام أعينهم.
وقالت "فرانس برس" إن تو ثاو (36 عاما) وألكسندر كوينغ (28 عاما) وتوماس لين (38 عاما) يحاكمون في مدينة سانت بول في شمال الولايات المتحدة، وأصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد مداولات استمرت يومين في المحاكمة التي استمرت شهرا.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ابنة أخت جورج فلويد، قد أصيبت بالرصاص الذى اخترق نوافذ منزلها، فى ولاية تكساس.
وأصيب الطفلة أريانا ديلان (4 أعوام)، في يناير/كانون الثاني الماضي، برصاص اخترق نوافذ منزلها، بينما كانت مستلقية على سريرها في ولاية تكساس الأمريكية، في هجوم قالت عائلتها إنه كان متعمدا.
وبحسب شبكة "إي بي سي 13"، تبين أن الطفلة أريانا هي ابنة أخت جورج فلويد، الرجل الذي قتلته الشرطة الأمريكية في عام 2020، وفجرت قضيته غضبا عارما في الولايات المتحدة.
وكانت الطفلة تشارك مع أفراد عائلتها في مسيرات "حياة السود مهمة"، التي أعقبت مقتل خالها جورج فلويد.
وكان قد صُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.
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