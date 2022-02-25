https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-تعلن-بقاء-السياح-الأوكرانيين-والروس-على-أراضيها-إلى-حين-عودتهم-بأمان-إلى-بلادهم-1059141628.html
مصر تعلن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين عودتهم بأمان إلى بلادهم
مصر تعلن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين عودتهم بأمان إلى بلادهم
أعلنت مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، استمرار بقاءهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:14+0000
2022-02-25T11:14+0000
2022-02-25T11:14+0000
مصر
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من المسؤولين، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.وأوضح البيان أنه تمت مناقشة وضع السياح الموجودين في مصر من الجنسيات التي تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي.كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا
مصر تعلن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين عودتهم بأمان إلى بلادهم
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أعلنت مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، استمرار بقاءهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.
وحسب بيان وزارة السياحة المصرية
، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من المسؤولين، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
على القطاع السياحي بمصر.
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة وضع السياح الموجودين في مصر من الجنسيات التي تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي.
ووفقا للبيان، تم التأكيد على استمرار إقامتهم بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.
كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لهم.