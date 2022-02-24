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https://arabic.sputniknews.com/20220224/عودة-السياح-الأوكرانيين-إلى-المنتجعات-السياحية-المصرية-بعد-إلغاء-الرحلات-إلى-بلادهم-1059088940.html
عودة السياح الأوكرانيين إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد إلغاء الرحلات إلى بلادهم
عودة السياح الأوكرانيين إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد إلغاء الرحلات إلى بلادهم
أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيز تور" السياحية، إيهاب وهدان، اليوم الخميس، أن السياح الأوكرانيين عادوا مجددا إلى الفنادق في المنتجعات السياحية، نظرا لإلغاء... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:55+0000
2022-02-24T09:55+0000
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك في ضوء التوترات، التي تشهدها البلاد، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.وقال وهدان، إنه، "بسب إلغاء الرحلات من أوكرانيا، لم تصل الرحلات إلى المنتجعات المصرية.وبعد نقل السياح الأوكرانيين إلى المطار من أجل رحلة العودة، تم إبلاغنا من شركة الخدمات الأرضية، بأن الرحلات لم تقلع من أوكرانيا، وطلبوا إرسال الحافلات لإعادتهم إلى فنادقهم".وأضاف، "ليس من الواضح من الذي سيتكبد مصاريف بقاء السياح في الفنادق. ونحاول التواصل مع الشركات في الخارج لمعرفة طرق إعادتهم، مثلا إلى دول مجاورة ثم دخول أوكرانيا بريا".وتابع المسؤول السياحي قائلا، "حتى الآن، يبدو أن الرحلات قد توقفت حتى 2 مارس/ آذار".وأشار إلى توقف الرحلات المنتظرة من المطارات الروسية الجنوبية والإقليمية، والتي كانت متجهة إلى المنتجعات المصرية، وتوقع أن تصل فقط رحلات موسكو.كما أشار وهدان إلى أن الشركة كانت تنتظر طائرة واحدة بسعة 200 راكبا؛ لافتا إلى المبيعات كانت متوقفة منذ 4 أيام، حين ازداد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وبسبب تقلبات سعر الصرف في روسيا وأوكرانيا.من جانبه، رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو دياب، قال، لوكالة "سبوتنيك"، من المبكر الحديث عن حجم تأثير الحرب على السياحة الوافدة لمصر من روسيا وأوكرانيا. ونتمنى ألا تكون كبيرة؛ ونتمنى أن تهدأ الأمور سريعا.هناك اجتماعات كثيرة ستعقد اليوم من مختلف الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التي سنتخذها للتعامل مع المعطيات الجديدة".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا, مصر

عودة السياح الأوكرانيين إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد إلغاء الرحلات إلى بلادهم

09:55 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Mohamed Hemidaعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Mohamed Hemida
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أعلن المدير التنفيذي لشركة "تيز تور" السياحية، إيهاب وهدان، اليوم الخميس، أن السياح الأوكرانيين عادوا مجددا إلى الفنادق في المنتجعات السياحية، نظرا لإلغاء الرحلات من وإلى أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك في ضوء التوترات، التي تشهدها البلاد، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس.
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وقال وهدان، إنه، "بسب إلغاء الرحلات من أوكرانيا، لم تصل الرحلات إلى المنتجعات المصرية.
وبعد نقل السياح الأوكرانيين إلى المطار من أجل رحلة العودة، تم إبلاغنا من شركة الخدمات الأرضية، بأن الرحلات لم تقلع من أوكرانيا، وطلبوا إرسال الحافلات لإعادتهم إلى فنادقهم".
وأضاف، "ليس من الواضح من الذي سيتكبد مصاريف بقاء السياح في الفنادق. ونحاول التواصل مع الشركات في الخارج لمعرفة طرق إعادتهم، مثلا إلى دول مجاورة ثم دخول أوكرانيا بريا".
وتابع المسؤول السياحي قائلا، "حتى الآن، يبدو أن الرحلات قد توقفت حتى 2 مارس/ آذار".
وأشار إلى توقف الرحلات المنتظرة من المطارات الروسية الجنوبية والإقليمية، والتي كانت متجهة إلى المنتجعات المصرية، وتوقع أن تصل فقط رحلات موسكو.
كما أشار وهدان إلى أن الشركة كانت تنتظر طائرة واحدة بسعة 200 راكبا؛ لافتا إلى المبيعات كانت متوقفة منذ 4 أيام، حين ازداد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وبسبب تقلبات سعر الصرف في روسيا وأوكرانيا.
من جانبه، رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو دياب، قال، لوكالة "سبوتنيك"، من المبكر الحديث عن حجم تأثير الحرب على السياحة الوافدة لمصر من روسيا وأوكرانيا. ونتمنى ألا تكون كبيرة؛ ونتمنى أن تهدأ الأمور سريعا.
هناك اجتماعات كثيرة ستعقد اليوم من مختلف الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التي سنتخذها للتعامل مع المعطيات الجديدة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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