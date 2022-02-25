https://arabic.sputniknews.com/20220225/ملك-الأردن-يؤكد-تضامن-بلاده-مع-الإمارات-أمام-كل-ما-يهدد-أمنها-1059158797.html

ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها

ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، تضامنه مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها، وذلك في مباحثات ثنائية أجراها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T16:14+0000

2022-02-25T16:14+0000

2022-02-25T16:14+0000

العالم العربي

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وقالت وكالة "عمون" إن الملك عبد الله شدد خلال المباحثات التي عقدت في العاصمة أبوظبي، اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين، كما أكد ملك الأردن إدانته "للاعتداءات الحوثية الإرهابية على دولة الإمارات، مشددا على أن أمن الإمارات من أمن الأردن"، على حد تعبيره.من جانبه، ثمّن ولي عهد أبوظبي "موقف الأردن بإدانة الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات وتضامنه معها"، مشددا على أن هذا الموقف "يأتي في إطار دور الأردن المشرف على مدى تاريخه".في السياق ذاته، تناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أكدت، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة مسيّرة إماراتية في محافظة الجوف.وحسب ما كتبه المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن القوات التابعة لجماعته تمكنت من إسقاط المسيرة الإماراتية.يشار إلى أن حرب المسيرات مشتعلة بين طرفي الصراع في اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية لـ"أنصار الله" قبل أسبوعين، طائرة مسيرة مسلحة تابعة للسعودية، فيما قال الاتحاد إنه أسقط عدة مسيّرات كانت تستهدف أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية.

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العالم العربي