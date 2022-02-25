https://arabic.sputniknews.com/20220225/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-إماراتية-في-محافظة-الجوف-1059129325.html

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع إماراتية في محافظة الجوف

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع إماراتية في محافظة الجوف

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة مُسيرة إماراتية في محافظة الجوف. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T06:38+0000

2022-02-25T06:38+0000

2022-02-25T06:38+0000

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وحسب ما كتبه المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن القوات التابعة لجماعته تمكنت من إسقاط المسيرة الإماراتية.وقال: "‏الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع إم كيو 9 أمريكية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي؛ أثناء قيامها بمهام عدائية، فجر اليوم، في أجواء محافظة الجوف".يشار إلى أن حرب المسيرات مشتعلة بين طرفي الصراع في اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية لـ"أنصار الله" قبل أسبوعين، طائرة مُسيرة مسلحة تابعة للسعودية، فيما قال الاتحاد إنه أسقط عدة مسيرات كانت تستهدف أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية.وتعد طائرة "إم كيو 9"، الخامسة للتحالف، التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها، منذ مطلع العام الحالي.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/التحالف-العربي-يرصد-نشاطا-عدائيا-بطائرات-مسيرة-انطلقت-من-الجوف-اليمنية-1056884294.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله