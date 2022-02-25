https://arabic.sputniknews.com/20220225/موسكو-لن-نسمح-بأن-تتحول-أوكرانيا-إلى-خنجر-مرفوع-علينا-بيد-واشنطن--1059141519.html
موسكو: لن نسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى خنجر مرفوع علينا بيد واشنطن
موسكو: لن نسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى خنجر مرفوع علينا بيد واشنطن
أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن موسكو لن تسمح بتحويل أوكرانيا إلى "خنجر مرفوع فوقها بيد واشنطن"، مؤكدا أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:13+0000
2022-02-25T11:13+0000
2022-02-25T11:13+0000
تغطية أحداث دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال ناريشكين في تصريحات لقناة "روسيا24" التلفزيونية، اليوم الجمعة "نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا بأنفسنا. لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالتحول إلى خنجر مرفوع فوقنا في أيدي واشنطن".ووفقا لناريشكين، فإن السبيل الوحيد لذلك هو نزع السلاح والوضع المحايد لأوكرانيا.وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-سمعنا-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-استعداد-كييف-للمفاوضات-بشأن-وضع-الحياد-ونقوم-بتحليلها-1059141033.html
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
موسكو: لن نسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى خنجر مرفوع علينا بيد واشنطن
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أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن موسكو لن تسمح بتحويل أوكرانيا إلى "خنجر مرفوع فوقها بيد واشنطن"، مؤكدا أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها بمفردها.
وقال ناريشكين في تصريحات لقناة "روسيا24" التلفزيونية، اليوم الجمعة "نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا بأنفسنا. لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالتحول إلى خنجر مرفوع فوقنا في أيدي واشنطن".
ووفقا لناريشكين، فإن السبيل الوحيد لذلك هو نزع السلاح والوضع المحايد لأوكرانيا.
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.