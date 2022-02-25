https://arabic.sputniknews.com/20220225/موقف-حرج-لراكب-دراجة-يمر-فوق-جسر-لحظة-فتحه-وانقسامه-إلى-نصفين-فيديو-1059146216.html
موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو
موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا حرجا لراكب دراجة يمر فوق جسر أثناء فتحه. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:32+0000
2022-02-25T12:32+0000
2022-02-25T12:32+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058737441_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5f1fcd09f35b9d5c15f01cc504aa1bb7.jpg
وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058737441_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4364305278fbdbfff4c90ea5493838dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو
تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا حرجا لراكب دراجة يمر فوق جسر أثناء فتحه.
وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.
واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.