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https://arabic.sputniknews.com/20220225/موقف-حرج-لراكب-دراجة-يمر-فوق-جسر-لحظة-فتحه-وانقسامه-إلى-نصفين-فيديو-1059146216.html
موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو
موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا حرجا لراكب دراجة يمر فوق جسر أثناء فتحه. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:32+0000
2022-02-25T12:32+0000
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وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.
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موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين... فيديو

12:32 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Kemal Aslan
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا حرجا لراكب دراجة يمر فوق جسر أثناء فتحه.
وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.
واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.
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