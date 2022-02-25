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https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-خارجية-الإمارات-يؤكد-قوة-علاقات-بلاده-مع-روسيا-1059137901.html
وزير خارجية الإمارات يؤكد قوة علاقات بلاده مع روسيا
وزير خارجية الإمارات يؤكد قوة علاقات بلاده مع روسيا
أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:34+0000
2022-02-25T09:34+0000
روسيا
العالم العربي
تغطية أحداث دونباس
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجانبان بحثا كذلك المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وشدد ابن زايد آل نهيان على قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.يذكر أن أكبر رجال الأعمال الروس خسروا مبالغ طائلة، أمس الخميس، في أعقاب انهيار البورصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وحسب موقع"Forebs.ru"، كان الخاسر الأكبر، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، هو الشريك في شركة "لوك أويل" فاغيت أليكبيروف، حيث تقلصت ثروته بأكثر من 5 مليارات دولار.وأظهرت البيانات أن المليارديرات الروس خسروا 38.162 مليار دولار في يوم واحد (اعتبارًا من الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، وجاء ذلك بعد أن انخفض مؤشر بورصة موسكو بأكثر من 45%، ليصل إلى مستوى بداية عام 2016.في سياق متصل، التقى لافروف، في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا.وأوضحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف يبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.
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روسيا, العالم العربي

وزير خارجية الإمارات يؤكد قوة علاقات بلاده مع روسيا

09:34 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجانبان بحثا كذلك المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد ابن زايد آل نهيان على قوة ومتانة علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
يذكر أن أكبر رجال الأعمال الروس خسروا مبالغ طائلة، أمس الخميس، في أعقاب انهيار البورصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحسب موقع"Forebs.ru"، كان الخاسر الأكبر، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، هو الشريك في شركة "لوك أويل" فاغيت أليكبيروف، حيث تقلصت ثروته بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن المليارديرات الروس خسروا 38.162 مليار دولار في يوم واحد (اعتبارًا من الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، وجاء ذلك بعد أن انخفض مؤشر بورصة موسكو بأكثر من 45%، ليصل إلى مستوى بداية عام 2016.
في سياق متصل، التقى لافروف، في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف يبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.
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