https://arabic.sputniknews.com/20220226/آلاف-السودانيين-يتظاهرون-جنوبي-العاصمة-احتجاجا-على-السلطة-العسكرية-1059201563.html

آلاف السودانيين يتظاهرون جنوبي العاصمة احتجاجا على السلطة العسكرية

آلاف السودانيين يتظاهرون جنوبي العاصمة احتجاجا على السلطة العسكرية

أغلق المتظاهرون، اليوم، أجزاء من شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، واحتشد آلاف المتظاهرين ضمن موكب "الآباء والأمهات" المناهض للسلطة العسكرية في... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T17:20+0000

2022-02-26T17:20+0000

2022-02-26T17:20+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الآف المتظاهرين احتشدوا اليوم وأغلقوا أجزاء من شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم"، موضحا أن "المتظاهرين احتشدوا ضمن موكب (الآباء والأمهات) المناهض للسلطة العسكرية بالبلاد".ويذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع في الضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق، ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.وأخيرا، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان