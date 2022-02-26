https://arabic.sputniknews.com/20220226/لجنة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاحتجاجات-إلى-83-قتيلا-1059195276.html
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا
أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:35+0000
2022-02-26T14:35+0000
2022-02-26T14:35+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته اللجنة، اليوم السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت لجنة أطباء السودان: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد مهتدي حيدر عثمان (26 عاما) بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته برصاص حي في الحوض".وأضافت اللجنة أن الراحل أصيب "خلال مشاركته في مليونية 14 فبراير/ شباط، بمدينة أم درمان".وأوضحت أنه بوفاة عثمان "يرتفع عدد شهدائنا الموثقين لدينا إلى 83 شهيدا، يظلون أعلاما بيننا، وأحياء في ذاكرتنا".ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا
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أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا.
جاء هذا في بيان نشرته اللجنة، اليوم السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت لجنة أطباء السودان
: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد مهتدي حيدر عثمان (26 عاما) بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته برصاص حي في الحوض".
وأضافت اللجنة أن الراحل أصيب "خلال مشاركته في مليونية 14 فبراير/ شباط، بمدينة أم درمان".
وأوضحت أنه بوفاة عثمان "يرتفع عدد شهدائنا الموثقين لدينا إلى 83 شهيدا، يظلون أعلاما بيننا، وأحياء في ذاكرتنا".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.