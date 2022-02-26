عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220226/لجنة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاحتجاجات-إلى-83-قتيلا-1059195276.html
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا
لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا
أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:35+0000
2022-02-26T14:35+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_546189da464287d9f5bb620ea3c01c87.jpg
جاء هذا في بيان نشرته اللجنة، اليوم السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت لجنة أطباء السودان: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد مهتدي حيدر عثمان (26 عاما) بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته برصاص حي في الحوض".وأضافت اللجنة أن الراحل أصيب "خلال مشاركته في مليونية 14 فبراير/ شباط، بمدينة أم درمان".وأوضحت أنه بوفاة عثمان "يرتفع عدد شهدائنا الموثقين لدينا إلى 83 شهيدا، يظلون أعلاما بيننا، وأحياء في ذاكرتنا".ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2dd49ec51b4a35b7c328744303bacfe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 83 قتيلا

14:35 GMT 26.02.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا.
جاء هذا في بيان نشرته اللجنة، اليوم السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت لجنة أطباء السودان: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد مهتدي حيدر عثمان (26 عاما) بعد معاناة في العناية المكثفة إثر إصابته برصاص حي في الحوض".
وأضافت اللجنة أن الراحل أصيب "خلال مشاركته في مليونية 14 فبراير/ شباط، بمدينة أم درمان".
وأوضحت أنه بوفاة عثمان "يرتفع عدد شهدائنا الموثقين لدينا إلى 83 شهيدا، يظلون أعلاما بيننا، وأحياء في ذاكرتنا".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала