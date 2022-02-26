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أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
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https://arabic.sputniknews.com/20220226/أستراليا-تعلق-بث-قناة-آر-تي-الروسية-1059188249.html
أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
قامت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بتعليق بث قناة "آر تي" الروسية، في البلاد، على خليفة الأحداث في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية

12:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 26.02.2022)
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قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قامت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بتعليق بث قناة "آر تي" الروسية، في البلاد، على خليفة الأحداث في أوكرانيا.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس11:49 GMT
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