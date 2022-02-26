https://arabic.sputniknews.com/20220226/أستراليا-تعلق-بث-قناة-آر-تي-الروسية-1059188249.html
أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
قامت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بتعليق بث قناة "آر تي" الروسية، في البلاد، على خليفة الأحداث في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:08+0000
2022-02-26T12:08+0000
2022-02-26T12:13+0000
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أستراليا تعلق بث قناة "آر تي" الروسية
12:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قامت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بتعليق بث قناة "آر تي" الروسية، في البلاد، على خليفة الأحداث في أوكرانيا.