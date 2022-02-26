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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-سقوط-ثلاث-قذائف-أوكرانية-على-ضواحي-روستوف-ولا-إصابات-1059186405.html
الأمن الفيدرالي الروسي: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحي روستوف ولا إصابات
الأمن الفيدرالي الروسي: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحي روستوف ولا إصابات
أعلنت المخابرات الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، عن سقوط ثلاث قذائف نارية من الجانب الأوكراني على منطقة ميليروفسكي في ضواحي روستوف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:33+0000
2022-02-26T11:42+0000
روسيا
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وجاء في بيان المخابرات الفيدرالية الروسية: سجلت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف من عيار 120 ملم أطلقت من الأراضي الأوكرانية سقطت في منطقة ميليروفسكي بضواحي مقاطعة روستوف".وأضاف بيان الجهاز الأمني الروسي: "لا أضرار وضحايا والوضع تحت السيطرة".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن النفس من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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الأمن الفيدرالي الروسي: سقوط ثلاث قذائف أوكرانية على ضواحي روستوف ولا إصابات

11:33 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 26.02.2022)
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الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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أعلنت المخابرات الفيدرالية الروسية، اليوم السبت، عن سقوط ثلاث قذائف نارية من الجانب الأوكراني على منطقة ميليروفسكي في ضواحي روستوف.
وجاء في بيان المخابرات الفيدرالية الروسية: سجلت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سقوط ثلاث قذائف من عيار 120 ملم أطلقت من الأراضي الأوكرانية سقطت في منطقة ميليروفسكي بضواحي مقاطعة روستوف".
وأضاف بيان الجهاز الأمني الروسي: "لا أضرار وضحايا والوضع تحت السيطرة".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن النفس من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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