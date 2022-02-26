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الجيش اليمني يعلن تدمير زورقين مفخخين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
الجيش اليمني يعلن تدمير زورقين مفخخين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، إحباط هجوم بحري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:32+0000
2022-02-26T13:32+0000
العالم العربي
الجيش اليمني
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني عبر حساب مركزها الإعلامي على "فيسبوك"، إن "قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة دمرت زورقين مفخخين تابعين للميليشيا الحوثية الإيرانية أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال البحر الأحمر [في إشارة إلى الحدود السعودية]".وتتمركز المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) وتنتشر قواتها على سواحل مديريتي مِيدي وعَبْس شمال غربي محافظة حجة الحدودية مع منطقة جازان جنوب غربي السعودية.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-مسلحين-من-أنصار-الله-في-هجوم-شرق-تعز-1059158456.html
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العالم العربي, الجيش اليمني

الجيش اليمني يعلن تدمير زورقين مفخخين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

13:32 GMT 26.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، إحباط هجوم بحري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني عبر حساب مركزها الإعلامي على "فيسبوك"، إن "قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة دمرت زورقين مفخخين تابعين للميليشيا الحوثية الإيرانية أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال البحر الأحمر [في إشارة إلى الحدود السعودية]".

وتتمركز المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) وتنتشر قواتها على سواحل مديريتي مِيدي وعَبْس شمال غربي محافظة حجة الحدودية مع منطقة جازان جنوب غربي السعودية.
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في هجوم شرق تعز
أمس, 16:09 GMT


وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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