https://arabic.sputniknews.com/20220225/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-مسلحين-من-أنصار-الله-في-هجوم-شرق-تعز-1059158456.html
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في هجوم شرق تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في هجوم شرق تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر تجدد المواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:09+0000
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أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش، شنت هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين في مديرية صالة بالجبهة الشرقية لمدينة تعز".واتهمت الدفاع اليمنية جماعة الحوثيين، بـ"قصف أحياء سكنية في مديرية صالة وأخرى شمال مدينة تعز، بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل".في المقابل، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "امرأة وطفلين أصيبوا جراء قصف مرتزقة العدوان [في اشارة إلى الجيش اليمني] على وادي امير بمديرية صالة [شرق تعز]".وتأتي التطورات الميدانية في تعز، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم الجمعة الماضي، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" في منطقة الأحطوب في مديرية جبل حَبشي غرب تعز، في محاولة لاستعادة مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية، منتصف الشهر الجاري.وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن "دفاعات الجيش أسقطت، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين باتجاه مديرية حَيران غرب محافظة حجة".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في هجوم شرق تعز
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر تجدد المواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش، شنت هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين في مديرية صالة بالجبهة الشرقية لمدينة تعز".
وأكدت أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عربات لهم".
واتهمت الدفاع اليمنية جماعة الحوثيين، بـ"قصف أحياء سكنية في مديرية صالة
وأخرى شمال مدينة تعز، بقذائف المدفعية والدبابات، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بمنازل".
في المقابل، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "امرأة وطفلين أصيبوا جراء قصف مرتزقة العدوان [في اشارة إلى الجيش اليمني] على وادي امير بمديرية صالة [شرق تعز]".
وأضافت أن "امرأة ورجلا جُرِحا نتيجة استهداف مرتزقة العدوان الأحياء السكنية في حي الجملة وصالة بقذائف الهاون".
وتأتي التطورات الميدانية في تعز، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، يوم الجمعة الماضي، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" في منطقة الأحطوب في مديرية جبل حَبشي غرب تعز، في محاولة لاستعادة مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية، منتصف الشهر الجاري.
وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن "دفاعات الجيش أسقطت، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين باتجاه مديرية حَيران غرب محافظة حجة".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.