https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخصاونة-الاقتصاد-الأردني-يشهد-تباطؤات-1059197161.html

الخصاونة: الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤات

الخصاونة: الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤات

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، أن اقتصاد بلاده شهد تباطؤات خلال السنوات الأخيرة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T15:30+0000

2022-02-26T15:30+0000

2022-02-26T15:30+0000

أخبار الأردن

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جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في أعمال ورشة العمل التي يتم تنظيمها بمشاركة مجموعة من الوزراء ونحو 300 متخصص في 14 قطاعا حيويا، بحسب صحيفة "الرأي".وقال رئيس الحكومة إن هذا التباطؤ يرجع إلى عدد من الأسباب من ضمنها ما مر بالمنطقة من صعوبات وأزمات عانى منها الأردن.وأشار الخصاونة كذلك إلى مناخات سلبية اعترت الجهاز الإداري والقطاع العام الأردني كالخوف والتردد في اتخاذ الكثير من القرارات الأساسية والضرورية لإحداث إصلاحات هيكيلة في الاقتصاد تفضي إلى تحقيق قفزة في الاقتصاد نحو الأفضل.وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة الكامل بأن تسير في الجهد التشاركي لإنتاج رؤية استراتيجية وطنية اقتصادية تتبنى خارطة طريق واضحة المعالم.وأوضح أن الهدف من ذلك هو إزالة جميع العوائق للعودة إلى المسار الصحيح، وضمان استخدام الإمكانات كافة بالشكل الأفضل.

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