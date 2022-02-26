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الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بصواريخ غراد
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بصواريخ غراد
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوميين الأوكرانيين هاجموا مناطق ستاروبيلسك السكنية بأنظمة صواريخ غراد، وهناك مدنيون قتلوا، وتخطط أوكرانيا لمثل هذه... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:16+0000
2022-02-26T09:16+0000
2022-02-26T09:17+0000
روسيا
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وأضاف بيان الوزارة: "في الساعة 10:30 من يوم 26 شباط / فبراير، هاجم القوميون الأوكرانيون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بأنظمة إطلاق صواريخ غراد. ونتيجة لذلك، اندلع حريق في المدينة، وتسبب في تدمير المباني السكنية، وسقوط قتلى من المدنيين".وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات لإنقاذ أرواح المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مقتل-وإصابة-العشرات-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-نتيجة-القصف-المدفعي-الأوكراني-1059173279.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بصواريخ غراد
09:16 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوميين الأوكرانيين هاجموا مناطق ستاروبيلسك السكنية بأنظمة صواريخ غراد، وهناك مدنيون قتلوا، وتخطط أوكرانيا لمثل هذه الضربات في كراماتورسك وسلافيانسك.
وأضاف بيان الوزارة: "في الساعة 10:30 من يوم 26 شباط / فبراير، هاجم القوميون الأوكرانيون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بأنظمة إطلاق صواريخ غراد. ونتيجة لذلك، اندلع حريق في المدينة، وتسبب في تدمير المباني السكنية، وسقوط قتلى من المدنيين".
وتابع البيان: "وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات موثوقة تفيد بأن مثل هذه الاستفزازات من قبل القوميين الأوكرانيين مخطط لها في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك".
وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات لإنقاذ أرواح المدنيين.