عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مقتل-وإصابة-العشرات-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-نتيجة-القصف-المدفعي-الأوكراني-1059173279.html
مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني
مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت،عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:05+0000
2022-02-26T06:09+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142257_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_d6b70b66365bb226e579d494769ca1fa.jpg
وقال الممثل الخاص للمجموعة الإنسانية في دونباس، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال يوم أمس الجمعة، قُتل سبعة مدنيين وأصيب 15 آخرون نتيجة القصف المدفعي للقوات الأوكرانية.وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142257_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_385591c485e77383915473b4db4ea8dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني

06:05 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في الفصل الدراسي في مدرسة غورلوفكا، الذي تضرر من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022
أحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في الفصل الدراسي في مدرسة غورلوفكا، الذي تضرر من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت،عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني.
وقال الممثل الخاص للمجموعة الإنسانية في دونباس، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال يوم أمس الجمعة، قُتل سبعة مدنيين وأصيب 15 آخرون نتيجة القصف المدفعي للقوات الأوكرانية.
وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا06:08 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباس24 فبراير, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала