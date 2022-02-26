https://arabic.sputniknews.com/20220226/مقتل-وإصابة-العشرات-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-نتيجة-القصف-المدفعي-الأوكراني-1059173279.html
مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني
مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت،عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:05+0000
2022-02-26T06:05+0000
2022-02-26T06:09+0000
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وقال الممثل الخاص للمجموعة الإنسانية في دونباس، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال يوم أمس الجمعة، قُتل سبعة مدنيين وأصيب 15 آخرون نتيجة القصف المدفعي للقوات الأوكرانية.وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل وإصابة العشرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك نتيجة القصف المدفعي الأوكراني
06:05 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت،عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة دونباس جراء القصف المدفعي الأوكراني.
وقال الممثل الخاص للمجموعة الإنسانية في دونباس، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال يوم أمس الجمعة، قُتل سبعة مدنيين وأصيب 15 آخرون نتيجة القصف المدفعي للقوات الأوكرانية.
وطوال فترة العدوان الأوكراني
على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم، ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.