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https://arabic.sputniknews.com/20220226/السعودية-تعلن-السماح-بدخول-الأطفال-من-عمر-7-سنوات-للحرمين-1059176357.html
السعودية تعلن السماح بدخول الأطفال من عمر 7 سنوات للحرمين
السعودية تعلن السماح بدخول الأطفال من عمر 7 سنوات للحرمين
أعلنت السعودية، السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين، ولكن حددت شرطا وحيدا لذلك. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T07:55+0000
2022-02-26T07:55+0000
السعودية
فيروس كورونا
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وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن وزارة الحج والعمرة سمحت للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط "ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا".يذكر أن دخول الحرمين كان مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا.وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، البدء في تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم توفير اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.وسبق أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتضمن التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مرة أخرى ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، في صحن المطاف والمصليات.وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع، عقب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.وشهدت السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي.
السعودية
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السعودية, فيروس كورونا

السعودية تعلن السماح بدخول الأطفال من عمر 7 سنوات للحرمين

07:55 GMT 26.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت السعودية، السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين، ولكن حددت شرطا وحيدا لذلك.
وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن وزارة الحج والعمرة سمحت للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط "ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا".
يذكر أن دخول الحرمين كان مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، البدء في تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم توفير اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.
وسبق أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتضمن التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مرة أخرى ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، في صحن المطاف والمصليات.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع، عقب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.
وشهدت السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي.
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