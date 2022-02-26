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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الملك-الأردني-وزوجته-يتبرعان-بقيمة-جائزة-زايد-لسداد-ديون-غارمات-أردنيات-1059207136.html
الملك الأردني وعقيلته يتبرعان بقيمة "جائزة زايد" لسداد ديون غارمات أردنيات
الملك الأردني وعقيلته يتبرعان بقيمة "جائزة زايد" لسداد ديون غارمات أردنيات
قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، اليوم السبت، التبرع بقيمة جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، لسداد... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:27+0000
2022-02-26T20:44+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
العاهل الأردني
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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم السبت، بأن العاهل الأردني قد قرر ذلك الأمر فور تسلمه الجائزة زوجته، والتي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع إمارة أبو ظبي، اليوم، في صرح زايد المؤسس في الإمارة.ويأتي حصول الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد لله على الجائزة، تقديرا لجهودهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.ومنحت الجائزة لمؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، أيضا، وهي المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي.وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية إحدى المبادرات المهمة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز القيم التي تضمنتها وثيقة الأخوة الإنسانية، حيث سبق ووقَّعها الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، في العام 2019، بدعوى تعزيز قيم السلام والحوار والعيش المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20210203/الإمارات-تمنح-جائزة-زايد-للأخوة-الإنسانية-لغوتيريش-والمغربية-لطيفة-ابن-زياتين-1048000084.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, العاهل الأردني

الملك الأردني وعقيلته يتبرعان بقيمة "جائزة زايد" لسداد ديون غارمات أردنيات

20:27 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 20:44 GMT 26.02.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، اليوم السبت، التبرع بقيمة جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات أردنيات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم السبت، بأن العاهل الأردني قد قرر ذلك الأمر فور تسلمه الجائزة زوجته، والتي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع إمارة أبو ظبي، اليوم، في صرح زايد المؤسس في الإمارة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2021
الإمارات تمنح جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" لغوتيريش والمغربية لطيفة ابن زياتين
3 فبراير 2021, 19:56 GMT
ويأتي حصول الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد لله على الجائزة، تقديرا لجهودهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.
ومنحت الجائزة لمؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، أيضا، وهي المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي.
وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية إحدى المبادرات المهمة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز القيم التي تضمنتها وثيقة الأخوة الإنسانية، حيث سبق ووقَّعها الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، في العام 2019، بدعوى تعزيز قيم السلام والحوار والعيش المشترك.
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