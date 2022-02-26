https://arabic.sputniknews.com/20220226/بولندا-والتشيك-والسويد-ترفض-لعب-مباريات-الدور-الفاصل-المؤهلة-لكأس-العالم-2022-في-الأراضي-الروسية-1059183298.html
بولندا والتشيك والسويد ترفض لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية
بولندا والتشيك والسويد ترفض لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية
أعلنت بولندا والتشيك والسويد، اليوم السبت، عن رفضها لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:33+0000
2022-02-26T10:33+0000
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ذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم البولندي، أن "منتخبات بولندا والسويد والتشيك ترفض لعب المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام روسيا".وكان رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا، قال في وقت سابق، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بسبب ما وصفه "غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا".وأشار كوليسا، إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليا محادثات مع نظيريه في السويد وجمهورية التشيك حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بولندا-تعلن-أنها-لن-تلعب-في-تصفيات-كأس-العالم-لكرة-القدم-أمام-روسيا-1059181723.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, بطولة كأس العالم 2022
بولندا والتشيك والسويد ترفض لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية
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أعلنت بولندا والتشيك والسويد، اليوم السبت، عن رفضها لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية.
ذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم البولندي، أن "منتخبات بولندا والسويد والتشيك ترفض لعب المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام روسيا".
وكان رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا، قال في وقت سابق، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام روسيا
الشهر المقبل بسبب ما وصفه "غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا".
وأشار كوليسا، إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليا محادثات مع نظيريه في السويد وجمهورية التشيك حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.
ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.