https://arabic.sputniknews.com/20220226/حكومة-التشيك-توافق-على-إرسال-أسلحة-وذخيرة-بقيمة-أكثر-من-8-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1059181478.html
حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا
حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة، نحو 8.57 مليون دولار، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:04+0000
2022-02-26T10:04+0000
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ووفقا لـ"رويترز"، قالت الوزارة إن الشحنة التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا، كما ذكرت الوزارة على تويتر: "مساعداتنا لم تنته بعد".وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/هولندا-ترسل-200-صاروخ-ستينغر-لأوكرانيا-1059179396.html
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العالم, التشيك
حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا
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قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة، نحو 8.57 مليون دولار، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الوزارة إن الشحنة التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا، كما ذكرت الوزارة على تويتر: "مساعداتنا لم تنته بعد".
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.