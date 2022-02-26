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https://arabic.sputniknews.com/20220226/حكومة-التشيك-توافق-على-إرسال-أسلحة-وذخيرة-بقيمة-أكثر-من-8-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1059181478.html
حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا
حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة، نحو 8.57 مليون دولار، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:04+0000
2022-02-26T10:04+0000
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ووفقا لـ"رويترز"، قالت الوزارة إن الشحنة التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا، كما ذكرت الوزارة على تويتر: "مساعداتنا لم تنته بعد".وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/هولندا-ترسل-200-صاروخ-ستينغر-لأوكرانيا-1059179396.html
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العالم, التشيك

حكومة التشيك توافق على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة أكثر من 8 مليون دولار إلى أوكرانيا

10:04 GMT 26.02.2022
CC BY 2.0 / Rasmus Lerdorf / IMG_0275مدينة براغ، التشيك
مدينة براغ، التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
CC BY 2.0 / Rasmus Lerdorf / IMG_0275
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قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة، نحو 8.57 مليون دولار، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الوزارة إن الشحنة التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا، كما ذكرت الوزارة على تويتر: "مساعداتنا لم تنته بعد".
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
هولندا ترسل 200 صاروخ "ستينغر" لأوكرانيا
09:10 GMT
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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