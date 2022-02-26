https://arabic.sputniknews.com/20220226/هولندا-ترسل-200-صاروخ-ستينغر-لأوكرانيا-1059179396.html
هولندا ترسل 200 صاروخ "ستينغر" لأوكرانيا
هولندا ترسل 200 صاروخ "ستينغر" لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:10+0000
2022-02-26T09:10+0000
2022-02-26T09:11+0000
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و جاء ذلك برسالة وجهتها حكومة هولندا إلى البرلمان، حسب "رويترز".وقالت أيضا إنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفوف غربي أوكرانيا إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا بسبب تدهور الوضع الأمني.تأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-ينقل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-المستسلمين-إلى-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1059176847.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
هولندا ترسل 200 صاروخ "ستينغر" لأوكرانيا
09:10 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
و جاء ذلك برسالة وجهتها حكومة هولندا إلى البرلمان، حسب "رويترز".
وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا "ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينغر للدفاع الجوي... تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أقرب وقت ممكن".
وقالت أيضا إنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفوف غربي أوكرانيا
إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا بسبب تدهور الوضع الأمني.
تأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.