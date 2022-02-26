https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-وزراء-أرمينيا-يزور-روسيا-في-أبريل-1059206924.html
رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل
رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل
قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان روسيا في أبريل/ نيسان المقبل. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:11+0000
2022-02-26T20:11+0000
2022-02-26T20:11+0000
أرمينيا
روسيا
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يريفان- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة في أعقاب محادثة هاتفية بين باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال البيان إن "زعيمي البلدين ناقشا قضايا متعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأوضح البيان أن الزعيمين "تطرقا إلى جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا المتوقعة في أبريل المقبل ".كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها بوتين وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إصابة-رئيس-وزراء-أرمينيا-بفيروس-كورونا-المستجد-1057188274.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, روسيا
رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل
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قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان روسيا في أبريل/ نيسان المقبل.
يريفان- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة في أعقاب محادثة هاتفية بين باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال البيان إن "زعيمي البلدين ناقشا قضايا متعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي
".
وأوضح البيان أن الزعيمين "تطرقا إلى جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا المتوقعة في أبريل المقبل ".
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها بوتين وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.