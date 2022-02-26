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رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل
رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل
قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان روسيا في أبريل/ نيسان المقبل. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:11+0000
2022-02-26T20:11+0000
أرمينيا
روسيا
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يريفان- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة في أعقاب محادثة هاتفية بين باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال البيان إن "زعيمي البلدين ناقشا قضايا متعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأوضح البيان أن الزعيمين "تطرقا إلى جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا المتوقعة في أبريل المقبل ".كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها بوتين وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إصابة-رئيس-وزراء-أرمينيا-بفيروس-كورونا-المستجد-1057188274.html
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أرمينيا, روسيا

رئيس وزراء أرمينيا يزور روسيا في أبريل

20:11 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان روسيا في أبريل/ نيسان المقبل.
يريفان- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة في أعقاب محادثة هاتفية بين باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وقال البيان إن "زعيمي البلدين ناقشا قضايا متعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأوضح البيان أن الزعيمين "تطرقا إلى جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا المتوقعة في أبريل المقبل ".
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها بوتين وباشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021.
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