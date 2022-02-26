https://arabic.sputniknews.com/20220226/رسميا-إبراهيموفيتش-يتنحى-عن-رئاسة-تشيلسي-1059208721.html
رسميا.. إبراهيموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي
رسميا.. إبراهيموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي
أعلن رامون إبرهيموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، تنحيه عن منصبه كرئيس للبلوز بشكل مؤقت. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:12+0000
2022-02-26T21:12+0000
2022-02-26T21:12+0000
نادي تشيلسي
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وكتب إبرهيموفيتش الروسي في بيان رسمي على حساب النادي بانستغرام: "خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة عشرين عاما، كنت أنظر لنفسي باعتباري حارسا للنادي".أضاف: "تتمثل مهنتي في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، ولعب دور إيجابي في المجتمع".وتابع "لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزما بهذه القيم".وأضاف :"لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية النادي. أعتقد أنهم في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والمشجعين". وتشير تقارير إلى أن تنحي إبراهيموفيتش يأتي على خلفية ضغوط في بريطانيا على خلفية المسألة الروسية الأوكرانية.وقبل يومين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي تشيلسي
رسميا.. إبراهيموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي
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أعلن رامون إبرهيموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، تنحيه عن منصبه كرئيس للبلوز بشكل مؤقت.
وكتب إبرهيموفيتش الروسي في بيان رسمي على حساب النادي بانستغرام: "خلال ملكية نادي تشيلسي
لمدة عشرين عاما، كنت أنظر لنفسي باعتباري حارسا للنادي".
أضاف: "تتمثل مهنتي في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، ولعب دور إيجابي في المجتمع".
وتابع "لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزما بهذه القيم".
وأضاف :"لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية النادي. أعتقد أنهم في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والمشجعين". وتشير تقارير إلى أن تنحي إبراهيموفيتش يأتي على خلفية ضغوط في بريطانيا على خلفية المسألة الروسية الأوكرانية.
وقبل يومين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.