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https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-على-دول-الناتو-تحمل-مسؤولية-أفعالها-قبل-مساءلة-موسكو-عن-عمليتها-لنزع-سلاح-أوكرانيا-1059201860.html
روسيا: على دول الناتو تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة" موسكو عن عمليتها لنزع سلاح أوكرانيا
روسيا: على دول الناتو تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة" موسكو عن عمليتها لنزع سلاح أوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الدول الغربية، أصبحت في الواقع مشاركة في الإبادة الجماعية التي تعرض لها مواطني... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:26+0000
2022-02-26T18:14+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان: "على مدار 8 سنوات، راقبت الدول الغربية بلا مبالاة عمليات القتل والتنكيل بآلاف المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا.. في الواقع لقد أصبحت (الدول الغربية) مشاركة في الإبادة الجماعية طويلة الأمد بحق سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، دول حلف الناتو إلى تحمل مسؤولية أفعالها، قبل إلقاء اللوم على روسيا في عمليتها العسكرية التي شنتها لنزع السلاح عن أوكرانيا.واستطردت قائلة: "قبل دعوة روسيا للمساءلة على عملية نزع السلاح من أوكرانيا، يتعين على دول كتلة شمال الأطلسي لتحمل مسؤولية مغامراتها العسكرية وتقاعسها عن تشجيع النظام في كييف على حل مشكلة دونباس سلميا".أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعرض-المشاهد-الأولى-من-داخل-محطة-تشيرنوبل-النووية-فيديو--1059200937.html
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روسيا: على دول الناتو تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة" موسكو عن عمليتها لنزع سلاح أوكرانيا

17:26 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 18:14 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الدول الغربية، أصبحت في الواقع مشاركة في الإبادة الجماعية التي تعرض لها مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، وعلى أن على دول حلف "الناتو" تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة روسيا" عن عمليتها لنزع السلاح من أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان: "على مدار 8 سنوات، راقبت الدول الغربية بلا مبالاة عمليات القتل والتنكيل بآلاف المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا.. في الواقع لقد أصبحت (الدول الغربية) مشاركة في الإبادة الجماعية طويلة الأمد بحق سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".

واعتبرت زاخاروفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو، غير مهتمين بالتسوية في أوكرانيا، مضيفة "رغبة الناتو في مواصلة إرسال الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي تتحدث عن شيء واحد فقط وهو أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير مهتمين بتسوية الأزمة في هذا البلد".

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، دول حلف الناتو إلى تحمل مسؤولية أفعالها، قبل إلقاء اللوم على روسيا في عمليتها العسكرية التي شنتها لنزع السلاح عن أوكرانيا.
منظر يُظهر محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية أثناء الجولة السياحية الجوية فوق منطقة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
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واستطردت قائلة: "قبل دعوة روسيا للمساءلة على عملية نزع السلاح من أوكرانيا، يتعين على دول كتلة شمال الأطلسي لتحمل مسؤولية مغامراتها العسكرية وتقاعسها عن تشجيع النظام في كييف على حل مشكلة دونباس سلميا".
أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.

وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.
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