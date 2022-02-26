https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-على-دول-الناتو-تحمل-مسؤولية-أفعالها-قبل-مساءلة-موسكو-عن-عمليتها-لنزع-سلاح-أوكرانيا-1059201860.html

روسيا: على دول الناتو تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة" موسكو عن عمليتها لنزع سلاح أوكرانيا

روسيا: على دول الناتو تحمل مسؤولية أفعالها قبل "مساءلة" موسكو عن عمليتها لنزع سلاح أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الدول الغربية، أصبحت في الواقع مشاركة في الإبادة الجماعية التي تعرض لها مواطني... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T17:26+0000

2022-02-26T17:26+0000

2022-02-26T18:14+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان: "على مدار 8 سنوات، راقبت الدول الغربية بلا مبالاة عمليات القتل والتنكيل بآلاف المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا.. في الواقع لقد أصبحت (الدول الغربية) مشاركة في الإبادة الجماعية طويلة الأمد بحق سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، دول حلف الناتو إلى تحمل مسؤولية أفعالها، قبل إلقاء اللوم على روسيا في عمليتها العسكرية التي شنتها لنزع السلاح عن أوكرانيا.واستطردت قائلة: "قبل دعوة روسيا للمساءلة على عملية نزع السلاح من أوكرانيا، يتعين على دول كتلة شمال الأطلسي لتحمل مسؤولية مغامراتها العسكرية وتقاعسها عن تشجيع النظام في كييف على حل مشكلة دونباس سلميا".أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.

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