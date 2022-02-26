https://arabic.sputniknews.com/20220226/شيخ-الأزهر-يدعو-قادة-العالم-إلى-دعم-الحلول-السليمة-لإنهاء-المسألة-الأوكرانية-1059204058.html
شيخ الأزهر يدعو قادة العالم إلى دعم الحلول السليمة لإنهاء المسألة الأوكرانية
شيخ الأزهر يدعو قادة العالم إلى دعم الحلول السليمة لإنهاء المسألة الأوكرانية
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم السبت، قادة العالم إلى دعم الحلول السلمية لإنهاء المسألة الأوكرانية، مؤكدا أن النزاعات تحل بالحوار. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:40+0000
2022-02-26T18:40+0000
2022-02-26T18:40+0000
شيخ الأزهر
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال شيخ الأزهر في بيان باللغتين العربية والإنجليزية على حسابه في موقع فيسبوك: "لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار".ودعا الطيب روسيا وأوكرانيا إلى "الاحتكام لصوت العقل"، مطالبا قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيخ الأزهر, روسيا, أخبار أوكرانيا
شيخ الأزهر يدعو قادة العالم إلى دعم الحلول السليمة لإنهاء المسألة الأوكرانية
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دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم السبت، قادة العالم إلى دعم الحلول السلمية لإنهاء المسألة الأوكرانية، مؤكدا أن النزاعات تحل بالحوار.
وقال شيخ الأزهر في بيان باللغتين العربية والإنجليزية على حسابه في موقع فيسبوك: "لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار".
ودعا الطيب روسيا وأوكرانيا إلى "الاحتكام لصوت العقل"، مطالبا قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين
.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.