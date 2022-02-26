https://arabic.sputniknews.com/20220226/مسؤول-أمريكي-يعلن-عن-إحراز-تقدم-نحو-إحياء-الاتفاق-النووي-1059171710.html

مسؤول أمريكي يعلن عن إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي

مسؤول أمريكي يعلن عن إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن المفاوضين أحرزوا تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية بشأن الموافقة على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T01:58+0000

2022-02-26T01:58+0000

2022-02-26T01:58+0000

الاتفاق النووي الإيراني

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وأضاف للصحفيين، "جرى إحراز تقدم كبير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. قلصنا بشكل كبير المجالات التي لا تزال بحاجة إلى حل. ولذا فإن ثمة تقدم ملحوظ نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وفقا لرويترز.كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق/ عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.وذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار عشرة أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/شمخاني-المرحلة-النهائية-لمفاوضات-فيينا-لن-تتشكل-دون-قرار-سياسي-من-الغرب-1059086480.html

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الاتفاق النووي الإيراني