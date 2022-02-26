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مسؤول أمريكي يعلن عن إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي
مسؤول أمريكي يعلن عن إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن المفاوضين أحرزوا تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية بشأن الموافقة على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T01:58+0000
2022-02-26T01:58+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وأضاف للصحفيين، "جرى إحراز تقدم كبير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. قلصنا بشكل كبير المجالات التي لا تزال بحاجة إلى حل. ولذا فإن ثمة تقدم ملحوظ نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وفقا لرويترز.كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق/ عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.وذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار عشرة أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/شمخاني-المرحلة-النهائية-لمفاوضات-فيينا-لن-تتشكل-دون-قرار-سياسي-من-الغرب-1059086480.html
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الاتفاق النووي الإيراني

مسؤول أمريكي يعلن عن إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي

01:58 GMT 26.02.2022
© AFP 2022 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Joe Klamar
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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن المفاوضين أحرزوا تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية بشأن الموافقة على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيرام عام 2015، لكن لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية.
وأضاف للصحفيين، "جرى إحراز تقدم كبير خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. قلصنا بشكل كبير المجالات التي لا تزال بحاجة إلى حل. ولذا فإن ثمة تقدم ملحوظ نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق"، وفقا لرويترز.
وأضاف، "نحن في وضع أفضل مما كنا عليه، ولكن في الوقت نفسه من المهم أن نلاحظ أن القضايا الخطيرة للغاية لا تزال قائمة".
كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق/ عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
شمخاني: المرحلة النهائية لمفاوضات فيينا لن تتشكل دون قرار سياسي من الغرب
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وذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار عشرة أشهر.
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