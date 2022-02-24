https://arabic.sputniknews.com/20220224/شمخاني-المرحلة-النهائية-لمفاوضات-فيينا-لن-تتشكل-دون-قرار-سياسي-من-الغرب-1059086480.html

شمخاني: المرحلة النهائية لمفاوضات فيينا لن تتشكل دون قرار سياسي من الغرب

شمخاني: المرحلة النهائية لمفاوضات فيينا لن تتشكل دون قرار سياسي من الغرب

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد خلال المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T09:19+0000

2022-02-24T09:19+0000

2022-02-24T09:19+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وأكد شمخاني، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "من ممكن التوصل لاتفاق جيد بسبب التقدم الملحوظ في المفاوضات القائمة على مبادرات ‎إيران"، مضيفا أن "المرحلة النهائية للمفاوضات لن تتشكل من دون قرار سياسي من الغرب لحل القضايا الباقية المهمة جدا التي توازن الاتفاق".وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري كني، قال في وقت سابق اليوم، إن "الاقتراب من خط النهاية في المفاوضات النووية لا يعني بالضرورة عبوره".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، أن "المفاوضات في فيينا وصلت لمرحلة مهمة وحساسة"، مشيرا إلى قوة الالتزام بقضية المفاوضات.وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البورسعيدي في طهران، إن "مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء".وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.وحسب رسالة نشرتها وكالة "إرنا"، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني