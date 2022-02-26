https://arabic.sputniknews.com/20220226/نيبينزيا-المشروع-الأمريكي-مناهض-لروسيا-1059170502.html
نيبينزيا: المشروع الأمريكي مناهض لروسيا
نيبينزيا: المشروع الأمريكي مناهض لروسيا
قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع قرار مجلس الأمن "المناهض لروسيا وأوكرانيا". مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T00:00+0000
2022-02-26T00:00+0000
2022-02-26T00:00+0000
تغطية أحداث دونباس
مجلس الامن
فاسيلي نيبينزيا
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وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا. مضيفا، "القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية.وأضاف المندوب الروسي، "نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار ضد موسكو".وامتنعت الإمارات والهند والصين عن التصويت على النص الذي صاغته الولايات المتحدة. فيما صوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار.كان المبعوث الروسي للأمم المتحدة، قال أمس الخميس، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجلس الامن, فاسيلي نيبينزيا
نيبينزيا: المشروع الأمريكي مناهض لروسيا
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قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع قرار مجلس الأمن "المناهض لروسيا وأوكرانيا". مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو.
وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا. مضيفا، "القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية
.
وأضاف المندوب الروسي، "نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار ضد موسكو".
وامتنعت الإمارات والهند والصين عن التصويت على النص الذي صاغته الولايات المتحدة. فيما صوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار.
كان المبعوث الروسي للأمم المتحدة، قال أمس الخميس، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.