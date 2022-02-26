https://arabic.sputniknews.com/20220226/هجوم-سيبراني-يستهدف-موقع-وكالة-ريا-نوفستي-الروسية--1059202747.html
هجوم سيبراني مكثف يستهدف موقع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية
هجوم سيبراني مكثف يستهدف موقع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية
يتعرض موقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية لهجوم إلكتروني مكثف بعد إعلان مجهول الحرب السيبرانية ضد روسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:00+0000
2022-02-26T18:00+0000
2022-02-26T18:25+0000
هجوم سيبراني ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg
موسكو- سبوتنيك. ويتم الهجوم باستخدام طريقة DDOS التي تهدف لتعطيل الموقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة.وقبل يومين ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن وكالات المخابرات الأمريكية عرضت على الرئيس الأمريكي جو بايدن خيارات لـ "هجوم إلكتروني واسع النطاق" ضد روسيا.وقال الموقع الإلكتروني للقناة في بيان: "تم عرض مجموعة من الخيارات الأمريكية على الرئيس جو بايدن لهجمات إلكترونية واسعة النطاق تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا".وبحسب القناة، فإن خبراء من إدارتي المخابرات والجيش يعرضون "استخدام الأسلحة الإلكترونية الأمريكية" على نطاق غير مسبوق. ومن بين الخيارات المقترحة تعطيل اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء روسيا، وانقطاع التيار الكهربائي، والتدخل لتعطيل السكك الحديدية "لمنع روسيا من إمداد قواتها".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/السفارة-الروسية-في-واشنطن-ترفض-اتهام-موسكو-بالتورط-في-الهجمات-السيبرانية-الأخيرة-على-أوكرانيا-1058843521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_19c3339e282fef9c216753d931e066c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
هجوم سيبراني ضد روسيا
هجوم سيبراني مكثف يستهدف موقع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية
18:00 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 18:25 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
يتعرض موقع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية لهجوم إلكتروني مكثف بعد إعلان مجهول الحرب السيبرانية ضد روسيا.
موسكو- سبوتنيك. ويتم الهجوم باستخدام طريقة DDOS التي تهدف لتعطيل الموقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة.
وقبل يومين ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن وكالات المخابرات الأمريكية
عرضت على الرئيس الأمريكي جو بايدن خيارات لـ "هجوم إلكتروني واسع النطاق" ضد روسيا.
وقال الموقع الإلكتروني للقناة في بيان: "تم عرض مجموعة من الخيارات الأمريكية على الرئيس جو بايدن لهجمات إلكترونية واسعة النطاق تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا".
وبحسب القناة، فإن خبراء من إدارتي المخابرات والجيش يعرضون "استخدام الأسلحة الإلكترونية الأمريكية" على نطاق غير مسبوق. ومن بين الخيارات المقترحة تعطيل اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء روسيا، وانقطاع التيار الكهربائي، والتدخل لتعطيل السكك الحديدية "لمنع روسيا من إمداد قواتها".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.