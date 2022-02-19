https://arabic.sputniknews.com/20220219/السفارة-الروسية-في-واشنطن-ترفض-اتهام-موسكو-بالتورط-في-الهجمات-السيبرانية-الأخيرة-على-أوكرانيا-1058843521.html
السفارة الروسية في واشنطن ترفض اتهام موسكو بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا
السفارة الروسية في واشنطن ترفض اتهام موسكو بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا
رفضت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، قائلة إن روسيا لم تشارك في... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T03:33+0000
2022-02-19T03:33+0000
2022-02-19T03:33+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وكتبت السفارة الروسية على صفحتها على تويتر "نرفض رفضًا قاطعًا التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للإدارة [الأمريكية] ونؤكد أن روسيا لم تشارك في الأحداث المذكورة ولم تقم بأي عملية خبيثة في الفضاء الإلكتروني".وأمس الجمعة، قالت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة في البيت الأبيض، آن نويبرغر، إن إدارة بايدن تعتقد أن الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية استهدفت مؤخرًا كيانات حكومية أوكرانية، بما في ذلك وزارة الدفاع في البلاد.ووصفت البعثة الدبلوماسية الروسية تصريحات نويبرغر بأنها معادية لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الجمعة، إن مواقع الوزارة ومواقع العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تعطلت بسبب نشاط سيبراني خبيث. ولاحقا، أعلنت الحكومة استعادة معظم المواقع الإلكترونية ونفت تسريب المعلومات الشخصية، لكنها وصفت الهجوم بأنه الأسوأ في السنوات الأربع الماضية.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مايكروسوفت-الهجمات-السيبرانية-على-أوكرانيا-هدفها-التدمير-وليس-الفدية-1056281632.html
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أخبار أوكرانيا
السفارة الروسية في واشنطن ترفض اتهام موسكو بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا
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رفضت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، قائلة إن روسيا لم تشارك في الهجمات الإلكترونية الأخيرة على البنوك الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك
. وكتبت السفارة الروسية على صفحتها على تويتر "نرفض رفضًا قاطعًا التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للإدارة [الأمريكية] ونؤكد أن روسيا لم تشارك في الأحداث المذكورة ولم تقم بأي عملية خبيثة في الفضاء الإلكتروني".
وأمس الجمعة، قالت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة في البيت الأبيض، آن نويبرغر، إن إدارة بايدن تعتقد أن الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية استهدفت مؤخرًا كيانات حكومية أوكرانية، بما في ذلك وزارة الدفاع في البلاد.
ووصفت البعثة الدبلوماسية الروسية تصريحات نويبرغر بأنها معادية لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الجمعة، إن مواقع الوزارة ومواقع العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تعطلت بسبب نشاط سيبراني خبيث.
ولاحقا، أعلنت الحكومة استعادة معظم المواقع الإلكترونية ونفت تسريب المعلومات الشخصية، لكنها وصفت الهجوم بأنه الأسوأ في السنوات الأربع الماضية.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.