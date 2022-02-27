https://arabic.sputniknews.com/20220227/إحباط-محاولة-خرق-أحد-الأنابيب-النفطية-شرقي-بغداد-1059228584.html
إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية شرقي بغداد
إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية شرقي بغداد
أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط إلقاء القبض على أربعة متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرق بغداد. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:57+0000
2022-02-27T13:57+0000
2022-02-27T13:57+0000
العالم العربي
العراق
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وجاء في بيان المديرية: "بمتابعة وإشراف السيد المدير العام اللواء غانم الحسيني، فوج شرطة النفط الرابع يحبط محاولة فاشلة لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في ناحية النهروان شرق العاصمة بغداد، حيث تمكنت قوة تابعة إلى الفوج من إلقاء القبض على أربعة متهمين وبندقية "كلاشنكوف" كانت بحوزتهم وضبط عجلة محملة بمادة "العلف الحيواني" للتمويه أثناء عملية خرق أحد الأنابيب النفطية ومحاولة سرقة المنتوج".وأضاف البيان: "العصابة كانت تستخدم العجلة المحملة بمادة "العلف الحيواني" ونشرتها على الطريق لغرض إيهام المارة أنهم يعملون في الزراعة وتم الكشف عليهم من قبل إحدى الدوريات وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة".وتابع البيان: "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل أحد مراكز شرطة النفط للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي خلفهم ومحاسبتهم قضائيًا وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر القبض على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20201019/ضبط-موقع-لبيع-وتهريب-النفط-جنوبي-العراق-1046882999.html
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العالم العربي, العراق
إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية شرقي بغداد
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أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط إلقاء القبض على أربعة متهمين وإحباط محاولة خرق لأحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرق بغداد.
وجاء في بيان المديرية: "بمتابعة وإشراف السيد المدير العام اللواء غانم الحسيني، فوج شرطة النفط الرابع يحبط محاولة فاشلة لعصابات تهريب النفط ومشتقاته
في ناحية النهروان شرق العاصمة بغداد، حيث تمكنت قوة تابعة إلى الفوج من إلقاء القبض على أربعة متهمين وبندقية "كلاشنكوف" كانت بحوزتهم وضبط عجلة محملة بمادة "العلف الحيواني" للتمويه أثناء عملية خرق أحد الأنابيب النفطية ومحاولة سرقة المنتوج".
وأضاف البيان: "العصابة كانت تستخدم العجلة المحملة بمادة "العلف الحيواني" ونشرتها على الطريق لغرض إيهام المارة أنهم يعملون في الزراعة وتم الكشف عليهم من قبل إحدى الدوريات وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة".
وتابع البيان: "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل أحد مراكز شرطة النفط للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي خلفهم ومحاسبتهم قضائيًا وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر القبض على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط
، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
19 أكتوبر 2020, 07:26 GMT