طائرة مسيرة تساعد في تهريب النفط في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط صهريج محمل بالنفط الخام بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار طريق المشتقات النفطية في البصرة، جنوب البلاد .

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي بسام الوزارة سعد معن في بيان: "بعد ورود معلومات دقيقة، مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تضبط صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة "، مضيفا " كما تم ضبط طائرة مسيرة بداخل هذا الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية ".

وتابع أن " الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق ".

وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس اغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب البلاد.