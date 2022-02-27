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https://arabic.sputniknews.com/20220227/إيلون-ماسك-يفتح-الوصول-إلى-نظام-اتصالات-الأقمار-الصناعية-ستارلينك-في-أوكرانيا-مجانا-1059214385.html
إيلون ماسك يفتح الوصول إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا مجانا
إيلون ماسك يفتح الوصول إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا مجانا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه فتح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T05:39+0000
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وأكد ماسك أنه يتم الآن توفير خدمات "Starlink" في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "hindustantimes".يشار أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة "SpaceX" الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.وكان الميلياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالانترنت.وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أستراليا-تقول-إنها-ستزود-أوكرانيا-بالسلاح-عبر-الناتو-1059213790.html
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العالم, روسيا

إيلون ماسك يفتح الوصول إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا مجانا

05:39 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه فتح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في أوكرانيا.
وأكد ماسك أنه يتم الآن توفير خدمات "Starlink" في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "hindustantimes".
يشار أن نظام ستارلينك يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة "SpaceX" الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.
وكان الميلياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالانترنت.
وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.
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