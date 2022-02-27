https://arabic.sputniknews.com/20220227/أستراليا-تقول-إنها-ستزود-أوكرانيا-بالسلاح-عبر-الناتو-1059213790.html

أستراليا تقول إنها ستزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

أستراليا تقول إنها ستزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T04:17+0000

2022-02-27T04:17+0000

2022-02-27T04:23+0000

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أخبار أوكرانيا

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وأضاف، "نحن نقدم بالفعل دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات البسيطة، لكنني تحدثت للتو إلى وزير الدفاع [بيتر داتون] وسنسعى إلى تقديم أي دعم خاص بالأسلحة من خلال شركائنا في الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أن قنوات الناتو هي الطريقة الأكثر فاعلية لتوسيع الدعم العسكري الذي أعلنته بلاده في البداية، يوم الجمعة.وقال موريسون "إنهم يقدمون بالفعل الدعم في هذه المجالات وسنساعدهم فيما يفعلونه".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/قصف-أوكراني-لمحطة-وقود-بلوغانسك-يشعل-200-طن-وقود-ويوقع-ضحايا-1059213121.html

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