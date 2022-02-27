https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الإنجليزي-لكرة-القدم-يقرر-عدم-خوض-أي-مواجهة-مع-روسيا-مستقبلا-1059243804.html

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر عدم خوض أي مواجهة مع روسيا مستقبلا

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر عدم خوض أي مواجهة مع روسيا مستقبلا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، رفض مواجهة منتخب روسيا في أي مواجهات دولية، بسبب الحرب ضد أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T19:37+0000

2022-02-27T19:37+0000

2022-02-27T19:40+0000

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وقال الاتحاد الانجليزي، في بيان له، "تضامنا مع أوكرانيا وإدانة صادقة لما وصفها بـ"الفظائع التي يرتكبها القادة الروس"، يمكن أن يؤكد اتحاد الكرة أننا لن نلعب ضد روسيا في أي مباريات دولية في المستقبل المنظور".وأكد البيان، أن "القرار هذا يشمل أي مباراة محتملة على أي مستوى من المنتخب الأول أو أي فئة العمرية سواء رجال أو نساء".وأعلنت بولندا والتشيك والسويد، أمس السبت، رفضها لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية.وذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم البولندي، أن "منتخبات بولندا والسويد والتشيك ترفض لعب المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام روسيا".ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.

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