https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الإنجليزي-لكرة-القدم-يقرر-عدم-خوض-أي-مواجهة-مع-روسيا-مستقبلا-1059243804.html
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر عدم خوض أي مواجهة مع روسيا مستقبلا
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر عدم خوض أي مواجهة مع روسيا مستقبلا
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، رفض مواجهة منتخب روسيا في أي مواجهات دولية، بسبب الحرب ضد أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:37+0000
2022-02-27T19:37+0000
2022-02-27T19:40+0000
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وقال الاتحاد الانجليزي، في بيان له، "تضامنا مع أوكرانيا وإدانة صادقة لما وصفها بـ"الفظائع التي يرتكبها القادة الروس"، يمكن أن يؤكد اتحاد الكرة أننا لن نلعب ضد روسيا في أي مباريات دولية في المستقبل المنظور".وأكد البيان، أن "القرار هذا يشمل أي مباراة محتملة على أي مستوى من المنتخب الأول أو أي فئة العمرية سواء رجال أو نساء".وأعلنت بولندا والتشيك والسويد، أمس السبت، رفضها لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية.وذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم البولندي، أن "منتخبات بولندا والسويد والتشيك ترفض لعب المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام روسيا".ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, بريطانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر عدم خوض أي مواجهة مع روسيا مستقبلا
19:37 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، رفض مواجهة منتخب روسيا في أي مواجهات دولية، بسبب الحرب ضد أوكرانيا.
وقال الاتحاد الانجليزي، في بيان له، "تضامنا مع أوكرانيا وإدانة صادقة لما وصفها بـ"الفظائع التي يرتكبها القادة الروس"، يمكن أن يؤكد اتحاد الكرة أننا لن نلعب ضد روسيا في أي مباريات دولية في المستقبل المنظور".
وأكد البيان، أن "القرار هذا يشمل أي مباراة محتملة على أي مستوى من المنتخب الأول أو أي فئة العمرية سواء رجال أو نساء".
وأعلنت بولندا والتشيك والسويد
، أمس السبت، رفضها لعب مباريات الدور الفاصل المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الروسية.
وذكر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم البولندي، أن "منتخبات بولندا والسويد والتشيك ترفض لعب المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام روسيا".
ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس/ آذار المقبل كما أنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.