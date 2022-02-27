عربي
وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الحكومة-المصرية-تنفي-وفاة-طالبة-مصرية-في-أوكرانيا-1059224869.html
الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا
الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا
نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:26+0000
2022-02-27T12:27+0000
مصر
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_164d165fba432186e7ac4434c84eb040.jpg
وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت: "الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمد لله" على قيد الحياة".وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة المصرية اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم.وطالبتهم مكرم بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/السفارة-المصرية-في-كييف-تتفاوض-على-مسار-آمن-لخروج-الجالية-من-أوكرانيا-1059151125.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ff7db64f63dbfb5c32e5860ac385db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

12:26 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 27.02.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
تابعنا عبرGoogle news
نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا.
وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمد لله" على قيد الحياة".
وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة المصرية اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم.
وطالبتهم مكرم بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامتهم.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
السفارة المصرية في كييف تتفاوض على مسار آمن لخروج الجالية من أوكرانيا
25 فبراير, 13:55 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала