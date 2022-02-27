https://arabic.sputniknews.com/20220227/الحكومة-المصرية-تنفي-وفاة-طالبة-مصرية-في-أوكرانيا-1059224869.html
الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا
الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا
نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
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وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت: "الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمد لله" على قيد الحياة".وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة المصرية اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم.وطالبتهم مكرم بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف، حرصا على سلامتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/السفارة-المصرية-في-كييف-تتفاوض-على-مسار-آمن-لخروج-الجالية-من-أوكرانيا-1059151125.html
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الحكومة المصرية تنفي وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا
12:26 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا.
وكتب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عبر صفحتها على "فيسبوك": "أرجو توخي الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
".
وأضافت: "الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها "الحمد لله" على قيد الحياة".
وفي وقت سابق، عقدت الوزيرة المصرية اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين فى مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم.
وطالبتهم مكرم بعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف
، حرصا على سلامتهم.