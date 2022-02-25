https://arabic.sputniknews.com/20220225/السفارة-المصرية-في-كييف-تتفاوض-على-مسار-آمن-لخروج-الجالية-من-أوكرانيا-1059151125.html

السفارة المصرية في كييف تتفاوض على مسار آمن لخروج الجالية من أوكرانيا

السفارة المصرية في كييف تتفاوض على مسار آمن لخروج الجالية من أوكرانيا

أكدت السفارة المصرية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنه يتم التفاوض على مسار آمن لخروج الجالية المصرية الموجودة في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:55+0000

2022-02-25T13:55+0000

2022-02-25T13:55+0000

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وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الجمعة، بأن السفارة المصرية في كييف قد ناشدت المصريين الموجودين فى مدينة خاركوف والمدن الشرقية من أوكرانيا بالالتزام بالتواجد فى المنزل أو المخابئ.وأوضحت أن السفارة المصرية قد أعلنت عن أرقام لتواصل الجالية المصرية في أوكرانيا مع مسئولين السفارة، على وقع الأزمة الأوكرانية، مطالبة إياهم بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، ومتابعة التعليمات الجديدة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع في البلاد.وأشارت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، وبأن تلك الغرفة على تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية هناك، بغرض الوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/رئيس-الجالية-المصرية-في-أوكرانيا-يؤكد-سلامة-جميع-أفرادها-1059121960.html

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