https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدبيبة-أدعو-الشعب-إلى-الاختيار-بين-الانتخابات-أو-الفوضى-1059235266.html

الدبيبة: أدعو الشعب إلى الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى

الدبيبة: أدعو الشعب إلى الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، داعيا للوقوف... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T16:29+0000

2022-02-27T16:29+0000

2022-02-27T16:29+0000

أخبار ليبيا اليوم

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ودعا الدبيبة، في كلمته خلال ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم في العاصمة طرابلس، السلطة القضائية إلى "الانحياز للشعب"، مؤكدا أن "الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية".كما دعا الشعب إلى "ما سماه الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى، جراء التمديد للأجسام الحالية"، منتقدا وصف خطوات مجلسي النواب والدولة الأخيرة بـ"التوافق".وردا على الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة استعدادًا لمنحها الثقة، قال الدبيبة إن "عددا من أعضاء مجلس النواب اختاروا الانحياز إلى مطالب الشعب بإجراء الانتخابات وقرروا عدم منح الثقة للحكومة الجديدة التي كلفها مجلس النواب".وشدد الدبيبة في كلمته على أنه لا يمكن السماح بالاستمرار في هذا العبث، متهمًا البرلمان بتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ العام 2017 وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.وانتقد الدبيبة التأخر في الوصول إلى الدستور والانتخابات خلال السنوات العشر الماضية، مشيدًا بكافة المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية ورفض التمديد لمجلسي النواب والدولة.وأفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، في وقت سابق اليوم، أن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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