https://arabic.sputniknews.com/20220227/العراق-اندلاع-حريق-بمعمل-للمشتقات-النفطية-في-صلاح-الدين-1059214926.html
العراق.. اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في صلاح الدين
العراق.. اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في صلاح الدين
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T06:43+0000
2022-02-27T06:43+0000
2022-02-27T06:43+0000
العراق
العالم العربي
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وذكرت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، أن المديرية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن قواتها المدنية نجحت في إخماد حادث حريق اندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وأفاد بيان مديرية الدفاع المدني العراقية بأن قواته تمكنت من السيطرة على النيران، التي اندلعت في محل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط، والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير.وأكد البيان أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق.. اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في صلاح الدين
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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين.
وذكرت قناة السومرية
، صباح اليوم الأحد، أن المديرية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن قواتها المدنية نجحت في إخماد حادث حريق اندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.
وأفاد بيان مديرية الدفاع المدني العراقية بأن قواته تمكنت من السيطرة على النيران
، التي اندلعت في محل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط، والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير.
وأكد البيان أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.