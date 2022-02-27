https://arabic.sputniknews.com/20220227/المتحدث-باسم-الخارجية-المصرية-يصدر-بيانا-بعد-استدعاء-القائم-بأعمال-القاهرة-في-ليبيا-1059240357.html

المتحدث باسم الخارجية المصرية يصدر بيانا بعد استدعاء القائم بأعمال القاهرة في ليبيا

المتحدث باسم الخارجية المصرية يصدر بيانا بعد استدعاء القائم بأعمال القاهرة في ليبيا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، التعليق على بيان الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T18:08+0000

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وذكر حافظ، في بيان عبر صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك، أن "كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وتُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا"، مؤكد أن "الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية".وأكد أن "علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية"، مشددا أنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.واستدعت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تم تداوله في الإعلام المصري، وماوصفته بـ"الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية".وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطينة، في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تداول في الإعلام المصري، والاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه مايحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".وأوضح القائم بالأعمال المصري للوزيرة نجلاء المنقوش أن "الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا"، فيما أكدت المنقوش أن "العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية".وكان الإعلامي المصري عمرو أديب شبه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، وقال خلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة "إن بي سي مصر" إن "أوكرانيا لروسيا زي ليبيا لمصر".وشدد عمرو أديب على أن "القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست أمريكا"، قائلا: "كبير العالم دلوقتي اسمه الصين وليس أمريكا".

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