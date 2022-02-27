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ترامب: بوتين أذكى من القيادة الأمريكية "الغبية" بشأن أوكرانيا
ترامب: بوتين أذكى من القيادة الأمريكية "الغبية" بشأن أوكرانيا
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأمريكية بشأن أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T07:05+0000
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العالم
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وقال ترامب خلال مقابلة على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية غبية".وأضاف ترامب "المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية".وأضاف قائلا: "الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابًا مثيرًا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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العالم

ترامب: بوتين أذكى من القيادة الأمريكية "الغبية" بشأن أوكرانيا

07:05 GMT 27.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأمريكية بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مقابلة على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية غبية".
وأضاف ترامب "المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية".
وأضاف قائلا: "الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابًا مثيرًا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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