https://arabic.sputniknews.com/20220227/خبير-إمداد-الغرب-أوكرانيا-بالسلاح-يعد-نوعا-من-إعلان-الحرب-1059228749.html

خبير: إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح يعد نوعا من إعلان الحرب

خبير: إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح يعد نوعا من إعلان الحرب

قال المحلل السياسي، الدكتور بسام البني، إن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يعد نوعا من إعلان الحرب، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تعتقد أن زيلينسكي دُمية في يد... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T14:00+0000

2022-02-27T14:00+0000

2022-02-27T14:00+0000

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وأضاف البني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن تفسير الموقف الغربي الذي ينفذه زيلينسكي هو أن الغرب يقايض الأوكرانيين بإمدادهم بالأسلحة، حتى لا يتم إنهاء الحرب سريعًا بهدف شيطنة روسيا أمام الرأي العام العالمي.وأكد أن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق أهدافها وهي إنهاء النازية ونزع سلاح أوكرانيا ووحماية دونباس.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس السبت، استئناف تقدم القوات الروسية على كل المحاورفي إطار العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، بعد رفض كييف العودة إلى طاولة المفاوضات.يأتي ذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الأحد، أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، التي تراجعت لاحقا ورفضت أن يتم عقد المفاوضات في بيلاروسيا.وأكد بيسكوف أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال المفاوضات.ودخلت عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا اليوم الرابع على التوالي.

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