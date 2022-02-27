https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الاتحاد-البولندي-ينتقد-قرارات-الفيفا-بشأن-المنتخب-الروسي-ويطالب-باستبعاده-من-تصفيات-كأس-العالم-1059248018.html
الاتحاد البولندي ينتقد قرارات الفيفا بشأن المنتخب الروسي ويطالب باستبعاده من تصفيات كأس العالم
الاتحاد البولندي ينتقد قرارات الفيفا بشأن المنتخب الروسي ويطالب باستبعاده من تصفيات كأس العالم
انتقد رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم قرارات الفيفا المتعلق بالمنتخب الروسي لكرة القدم المشارك في تصفيات كأس العالم، وطالب رئيس الاتحاد البولندي باستبعاد... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:48+0000
2022-02-27T21:48+0000
2022-02-27T21:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي، عبر حسابه على "تويتر" منتقدا قرار الفيفا المتعلق بأنه لم ينظم مباريات دولية في روسيا ولن يلعب الفريق تحت العلم الروسي أو النشيد الوطني، وأنه يمكن للمنتخب اللعب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" وبدون جماهير.وكتب كوليسا: "قرار الفيفا اليوم غير مقبول تماما. ليس لدينا الرغبة في خوض هذه المباراة. موقفنا ما زال واضحا فالمنتخب البولندي لن يلعب ضد روسيا بغض النظر عن المسمى الذي ستلعب به".وأضاف في بيان "لو كانت سياسة الفيفا بشأن حقوق الإنسان أكثر من مجرد كلمات على الورق فالآن هو الوقت المناسب لتفعيلها واستبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر"، بحسب رويترز.وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في ملحق تصفيات كأس العالم في 24 مارس/ آذار المقبل.ورفض الاتحادان التشيكي والسويدي، اللذان يلعبان في الملحق ذاته مع بولندا وروسيا، مواجهة المنتخب الروسي.وأوضح الفيفا أنه سيحاول التوصل لحل مع السويد وبولندا والتشيك.وأضاف "الفيفا يتحدث إلى جميع الاتحادات في تلك الدول. الفيفا سيواصل مناقشاته من أجل التوصل لحل مناسب ومقبول".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الاتحاد البولندي ينتقد قرارات الفيفا بشأن المنتخب الروسي ويطالب باستبعاده من تصفيات كأس العالم
21:48 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
انتقد رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم قرارات الفيفا المتعلق بالمنتخب الروسي لكرة القدم المشارك في تصفيات كأس العالم، وطالب رئيس الاتحاد البولندي باستبعاد المنتخب الروسي من التصفيات.
وكتب سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي، عبر حسابه على "تويتر" منتقدا قرار الفيفا المتعلق بأنه لم ينظم مباريات دولية في روسيا ولن يلعب الفريق تحت العلم الروسي أو النشيد الوطني، وأنه يمكن للمنتخب اللعب تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم
وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" وبدون جماهير.
وكتب كوليسا: "قرار الفيفا اليوم غير مقبول تماما. ليس لدينا الرغبة في خوض هذه المباراة. موقفنا ما زال واضحا فالمنتخب البولندي لن يلعب ضد روسيا بغض النظر عن المسمى الذي ستلعب به".
وأضاف في بيان "لو كانت سياسة الفيفا بشأن حقوق الإنسان أكثر من مجرد كلمات على الورق فالآن هو الوقت المناسب لتفعيلها واستبعاد الاتحاد الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر"، بحسب رويترز.
وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في ملحق تصفيات كأس العالم في 24 مارس/ آذار المقبل.
ورفض الاتحادان التشيكي والسويدي، اللذان يلعبان في الملحق ذاته مع بولندا وروسيا، مواجهة المنتخب الروسي.
وأوضح الفيفا أنه سيحاول التوصل لحل مع السويد وبولندا والتشيك.
وأضاف "الفيفا يتحدث إلى جميع الاتحادات في تلك الدول. الفيفا سيواصل مناقشاته من أجل التوصل لحل مناسب ومقبول".