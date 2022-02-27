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الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لن ينظم أي مباريات كرة قدم في روسيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:48+0000
2022-02-27T19:48+0000
روسيا
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وتابع الاتحاد في بيان نشرته "رويترز" أن مباريات روسيا التي من المفترض أن تقام على أرضها "ستقام على ملاعب محايدة وبدون جماهير". وأشار الفيفا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا. مضيفا أنه لن يتم السماح لروسيا برفع علمها أو عزف نشيدها الوطني في تلك المبارايات.
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الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا

19:48 GMT 27.02.2022
© REUTERS / HANDOUT رئيس "فيفا" جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021
 رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لن ينظم أي مباريات كرة قدم في روسيا.
وتابع الاتحاد في بيان نشرته "رويترز" أن مباريات روسيا التي من المفترض أن تقام على أرضها "ستقام على ملاعب محايدة وبدون جماهير".
وأشار الفيفا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا.
مضيفا أنه لن يتم السماح لروسيا برفع علمها أو عزف نشيدها الوطني في تلك المبارايات.
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