https://arabic.sputniknews.com/20220227/الفيفا-يقول-إنه-لن-ينظم-مباريات-لكرة-القدم-في-روسيا-1059244598.html
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لن ينظم أي مباريات كرة قدم في روسيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:48+0000
2022-02-27T19:48+0000
2022-02-27T19:48+0000
روسيا
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وتابع الاتحاد في بيان نشرته "رويترز" أن مباريات روسيا التي من المفترض أن تقام على أرضها "ستقام على ملاعب محايدة وبدون جماهير". وأشار الفيفا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا. مضيفا أنه لن يتم السماح لروسيا برفع علمها أو عزف نشيدها الوطني في تلك المبارايات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه لن ينظم أي مباريات كرة قدم في روسيا.
وتابع الاتحاد في بيان نشرته "رويترز" أن مباريات روسيا
التي من المفترض أن تقام على أرضها "ستقام على ملاعب محايدة وبدون جماهير".
وأشار الفيفا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا.
مضيفا أنه لن يتم السماح لروسيا برفع علمها أو عزف نشيدها الوطني في تلك المبارايات
.