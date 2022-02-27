https://arabic.sputniknews.com/20220227/غوغل-يحظر-الإعلانات-لوسائل-الإعلام-الحكومية-الروسية-على-منصاته-1059213956.html
غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته
غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة "غوغل" اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T04:39+0000
2022-02-27T04:39+0000
2022-02-27T05:01+0000
روسيا
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن الشركة الأمريكية "غوغل" حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية استخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات غوغل المختلفة.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر موقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته
04:39 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن شركة "غوغل" اتخذت قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها أن الشركة الأمريكية "غوغل" حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية استخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات غوغل المختلفة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيسبوك"
عن حظر موقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.