https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html
كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
أكدت وزارة الخارجية الكوبية، اليوم الأحد، أن إصرار الولايات المتحدة على توسع حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T00:17+0000
2022-02-27T00:17+0000
2022-02-27T00:27+0000
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وقالت الوزارة في بيان، "إن تصميم الإدارة الأمريكية على مواصلة التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا، أدى إلى سيناريو له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، كان من الممكن تجنبها".وأضافت الوزارة أن عمليات الانتشار الأخيرة للولايات المتحدة والناتو بالقرب من الحدود الروسية وتسليم الأسلحة إلى كييف ترقى إلى التطويق العسكري لروسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الناتو, أخبار روسيا اليوم
كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
00:17 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 00:27 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الكوبية، اليوم الأحد، أن إصرار الولايات المتحدة على توسع حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وقالت الوزارة في بيان، "إن تصميم الإدارة الأمريكية
على مواصلة التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا، أدى إلى سيناريو له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، كان من الممكن تجنبها".
وأضافت الوزارة أن عمليات الانتشار الأخيرة للولايات المتحدة والناتو بالقرب من الحدود الروسية وتسليم الأسلحة إلى كييف ترقى إلى التطويق العسكري لروسيا".