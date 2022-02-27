https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html

كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها

كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها

أكدت وزارة الخارجية الكوبية، اليوم الأحد، أن إصرار الولايات المتحدة على توسع حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T00:17+0000

2022-02-27T00:17+0000

2022-02-27T00:27+0000

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وقالت الوزارة في بيان، "إن تصميم الإدارة الأمريكية على مواصلة التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا، أدى إلى سيناريو له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، كان من الممكن تجنبها".وأضافت الوزارة أن عمليات الانتشار الأخيرة للولايات المتحدة والناتو بالقرب من الحدود الروسية وتسليم الأسلحة إلى كييف ترقى إلى التطويق العسكري لروسيا".

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