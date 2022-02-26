https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-سيتم-تجميد-أرصدة-البنك-المركزي-الروسي-1059210476.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي وفصل بنوك أخرى من نظام سويفت

رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي وفصل بنوك أخرى من نظام سويفت

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ليل السبت/الأحد، أنه سيتم فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي العالمي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T22:16+0000

2022-02-26T22:16+0000

2022-02-26T22:33+0000

تغطية أحداث دونباس

المفوضية الأوروبية

نظام سويفت

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موسكو - سبوتنيك. وقالت أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي، "سننسق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفصل بنوك روسية عن نظام سويفت، وسنعمل على شل قدرة (الرئيس) بوتين على تمويل آلته الحربية".وأشارت أورسولا فون دير لايين، إلى أن "الإجراءات ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية".وأضافت أورسولا فون دير لايين، "سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته".وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمم-المتحدة-ترد-على-زيلينسكي-غوتيريش-غير-مخول-بإعلان-الإبادة-الجماعية-في-أي-مكان-بالعالم-1059209467.html

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المفوضية الأوروبية, نظام سويفت