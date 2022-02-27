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https://arabic.sputniknews.com/20220227/لحظة-موت-فتاة-بعد-رفعها-الأثقال-في-صالة-ألعاب-رياضية-فيديو-1059229264.html
لحظة موت فتاة بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية.. فيديو
لحظة موت فتاة بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية.. فيديو
توفيت فتاة بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي، إذ أغمي عليها أمام دهشة الموجودين، الذين حاولوا مساعدتها لكن دون جدوى. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:24+0000
2022-02-27T14:24+0000
العالم
المكسيك
نادي الفيديو
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وبحسب مصادر محلية، وقعت الحادثة في نادي اللياقة البدنية في بيرالفيلو، وهو حي يقع في منطقة وسط المدينة بالعاصمة المكسيكية. ويظهر الفيديو الذي نشره الصحفي أنطونيو نيتو، اقتراب فتاتين من منطقة رفع الأثقال، حيث شوهدت إحداهن لأول مرة في المكان، وهي مترددة في حمل حمولة 180 كيلوغرامًا، ولكن بعد عدة ثوان تم تشجيعها على المحاولة. وتظهر الصور أن تلك الفتاة لم تستطيع رفع الوزن بالكامل، ليسقط الجهاز على رقبتها وتسقط على الأرض مغميا عليها.ورغم محاولات إنقاذها، لكن الفتاة ظلت بلا حراك على الأرض، حيث يبدو أنها توفيت على الفور، وفقا لتقارير الصحف المحلية.
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العالم, المكسيك, نادي الفيديو

لحظة موت فتاة بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية.. فيديو

14:24 GMT 27.02.2022
© AP Photo / Gerald Herbertمدينة أورنج بيتش المطلة على خليج المكسيك، الولايات المتحدة 13 مارس 2020
مدينة أورنج بيتش المطلة على خليج المكسيك، الولايات المتحدة 13 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
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توفيت فتاة بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي، إذ أغمي عليها أمام دهشة الموجودين، الذين حاولوا مساعدتها لكن دون جدوى.
وبحسب مصادر محلية، وقعت الحادثة في نادي اللياقة البدنية في بيرالفيلو، وهو حي يقع في منطقة وسط المدينة بالعاصمة المكسيكية.
ويظهر الفيديو الذي نشره الصحفي أنطونيو نيتو، اقتراب فتاتين من منطقة رفع الأثقال، حيث شوهدت إحداهن لأول مرة في المكان، وهي مترددة في حمل حمولة 180 كيلوغرامًا، ولكن بعد عدة ثوان تم تشجيعها على المحاولة.
وتظهر الصور أن تلك الفتاة لم تستطيع رفع الوزن بالكامل، ليسقط الجهاز على رقبتها وتسقط على الأرض مغميا عليها.
ورغم محاولات إنقاذها، لكن الفتاة ظلت بلا حراك على الأرض، حيث يبدو أنها توفيت على الفور، وفقا لتقارير الصحف المحلية.
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